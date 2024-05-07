Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek İçin Eylem Yaptı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek vermek amacıyla eylem yaptı.

7 Aralık Üniversitesi 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen üniversiteliler, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Öğrenciler adına açıklama yapan Abdulgaffur Bilir, Gazze'de insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yaşandığını söyledi.

Siyonistlerin Filistin'de sadece bir halkı değil, aynı zamanda insani tüm ilke ve değerleri sistematik bir şekilde katlettiğini belirten Bilir, şöyle devam etti:

"Şu an Amerika'daki kampüslerde öğrenci ve öğretim görevlilerinin Filistin'e destek için başlattığı eylemlere Amerikan polisi kötü davranışlarda bulundu. Buna tepki olarak tüm üniversite kampüslerinde destek amaçlı oturma eylemleri düzenlendi. Biz de 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri olarak Filistin'e destek olmak adına oturma eylemi düzenledik."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, ellerinde döviz ve pankartlarla sloganlar atarak yürüdü.