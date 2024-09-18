Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılışı töreni düzenlendi.

Üniversitenin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende Rektör Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Rektör Karacoşkun, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Karacoşkun, üniversitenin açıldığı günden bugüne kadar büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

Üniversitede görev yapan akademisyen sayısının arttığını aktaran Karacoşkun, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi için çalışan bütün akademik ve idari personellerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla özellikle Karataş Kampüsü'müzdeki dersliklerin sayısı artacak. Yeni akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."