Üye Girişi
Haberler

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılışını 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, üniversitenin ilerlemesi hakkında bilgiler verdi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı açılışı töreni düzenlendi.

Üniversitenin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende Rektör Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Rektör Karacoşkun, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Karacoşkun, üniversitenin açıldığı günden bugüne kadar büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

Üniversitede görev yapan akademisyen sayısının arttığını aktaran Karacoşkun, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin gelişmesi ve büyümesi için çalışan bütün akademik ve idari personellerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla özellikle Karataş Kampüsü'müzdeki dersliklerin sayısı artacak. Yeni akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Mustafa Doğan 15 Temmuz Güncel Rektör Eğitim Tören Yaşam

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur

Erdoğan ilk 4 maddeyle ilgili tartışmalara noktayı koydu
Narin'in boyun bölgesinde kanama vardı! İşte 'Histopatoloji' raporunun ayrıntıları

Patolojiden sonuçlar geldi! Narin'le ilgili kahreden bir rapor daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçakta kavga çıkaran adam kim, tutuklandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Eylül İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Histopatoloji nedir? Histopatoloji neden yapılır? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Kartal, Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eleme adayları kim? 18 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef MAKARNA düellosunu Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, İslahiye 18-19 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Dilan Çıtak uçakta neden kavga etti, polise ne dedi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });