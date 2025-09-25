Haberler

Kilimli'deki Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı, 1 İşçi İçin Çalışmalar Sürüyor

Kilimli'deki Maden Ocağında Göçük: 4 İşçi Kurtarıldı, 1 İşçi İçin Çalışmalar Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda 4 işçi kurtarıldı. 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin kurtarılması için çalışma sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarılırken, 1'inin kurtarılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Fenerbahçe taraftarı mağlubiyetin faturasını bir kişiye kesti: Bu takımdan git artık

Fenerbahçe taraftarı mağlubiyetin faturasını bir kişiye kesti: Bu takımdan git artık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.