Sivas'ta dolan Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Kılıçkaya Barajı'nda aşırı yağışlar nedeniyle doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Taşkın riskini önlemek için baraj kapakları açıldı. Belediye Başkanı Kayaoğlu, 80 yılın en yoğun yağışını yaşadıklarını belirtti ve su altında kalan tesislerin durumunu açıkladı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yağışlarla dolan Kılıçkaya Barajı'nda taşkın riskini önlemek için kapaklar açıldı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'ne ait 64 kilometrelik göl havzası, aşırı yağışlar nedeniyle yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ve Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri, havzadaki fazla suyun tahliyesi için baraj gövdesinde bulunan dolu savak kısmındaki 2 kapağı açtı.

İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, burada yaptığı açıklamada, 3 yıl aradan sonra tekrar kapakların açıldığını görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Baraj gölü çevresinde Suşehri Belediyesine ait tesisler ve mesire alanlarının da yağışlardan dolayı su altında kaldığını belirten Kayaoğlu, "Su altında kalan tesisler, suyun çekilmesinin ardından tekrar hizmete açılacak. Suyun ne zaman çekileceğini bilmiyoruz. Bu nedenle tesislerimizdeki hizmeti durdurduk. Büfemiz, lokanta bölümümüz ve kameriyelerimizin tamamı su altında kaldı. 80 yılın en yoğun yağışını yaşamaktayız." diye konuştu.

Kapakların açılmasını seyretmek amacıyla bölgeye gelen vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Öte yandan, baraj kapaklarının açılmasıyla Kelkit Çayı yatağındaki suyun artmasından dolayı oluşabilecek risklere karşı, Sivas'ın Koyulhisar, Tokat'ın Reşadiye, Niksar ve Erbaa ilçelerindeki ilgili yerleşim yerlerinde vatandaşların tedbirli olmaları konusunda kaymakamlıklar aracılığıyla uyarılar yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Kara
