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Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi
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Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da konvoyla karşılanmasının planlandığı program son anda iptal edildi. Gürsel Tekin, iptal kararını "zorunlu değişiklik" nedeniyle aldıklarını duyurdu.

  • Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran'da İstanbul'da yapılması planlanan programı iptal edildi.
  • Programın iptali Gürsel Tekin tarafından sosyal medyadan duyuruldu.
  • Kılıçdaroğlu'nun Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde araç konvoyuyla karşılanması planlanıyordu.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan program iptal edildi.

Kılıçdaroğlu'nun Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde araç konvoyuyla karşılanması planlanırken, programın son anda iptal edildiği açıklandı.

GÜRSEL TEKİN DUYURDU

Programın iptal edildiğini, Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."

KONVOYLU KARŞILAMA PLANLANIYORDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a gelerek Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde araç konvoyuyla karşılanacağı daha önce duyurulmuştu.

Gürsel Tekin, programı şu sözlerle ilan etmişti:

"Türkiye’nin sakin gücü, birleştirici lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a geliyor! İstanbul’u yeniden CHP’li belediyecilikle buluşturan siyasi iradenin mimarı, milyonların umudu ve demokrasi mücadelesinin sembol ismi hemşehrileriyle buluşuyor. İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor! 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00’de Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde gerçekleşecek büyük buluşmada sen de yerini al. Birlik için, dayanışma için, umut için... Seni bekliyoruz Sayın Genel Başkanım!"

Tekin ayrıca, "Yarın sabah Çamlıca gişelerinde olacağız. Kaç kişi olduğumuzu siz sayın. Gelin, manşeti yerinde görün." ifadelerini kullanmıştı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIc Minnak:

Benim duyduğum kayyumun konvoyu için toplanan araçların sayısı, okul öncesi çocukların bile parmakla sayabilecek olması. Mazeret olarak da istanbuldaki insanlar tatile gitti denmiş

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