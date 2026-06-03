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Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanları" çıkışına Özel'den sert tepki

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanları" çıkışına ilişkin ilk kez konuştu. Türkiye'de kendisine FETÖ yakıştırması yapılmasının mümkün olmadığını savunan Özel, "Yakacak mermi kalmamış, tüfeğin kabzasını yakıyorlar" ifadelerini kullandı.

  • CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ ajanları' sözlerine tepki gösterdi.
  • Özel, kendisine yönelik FETÖ imalarını kabul edilemez bulduğunu ve bu suçlamaların daha önce Kılıçdaroğlu'na da yöneltildiğini söyledi.
  • Kemal Kılıçdaroğlu, halk buluşmasında 'FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediği için özür diledi'.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin Meclis'teki ilk grup toplantısını yöneten CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanları" çıkışıyla ilgili soruları yanıtladı. Kendisine yönelik FETÖ imalarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Özel, sert ifadeler kullandı.

Grup toplantısının ardından Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in de aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya gelen Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'DE FETÖ'CÜ DENECEK SON KİŞİLERDEN BİRİYİM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilgili açıklamalarında kendisini kast edip etmediği yönündeki soruya yanıt veren Özel, FETÖ mağdurlarının kendisine verdiği desteği hatırlattı.

Özel, "Allah'a şükür FETÖ'nün tüm mağdurları, 'Türkiye'de en son FETÖ'cü diye Özgür Özel'e denebilir' dediler. Özgür Özel'e FETÖ'cü demenin anlamı, 'Yakacak mermi kalmamış, tüfeğin kabzasını yakıyorlar' demektir" ifadelerini kullandı.

"BU LAFLARI YILLARCA KEMAL BEY'E SÖYLEDİLER"

Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanları" sözleriyle Sabah gazetesinin kendisini hedef aldığının hatırlatılması üzerine Özel, benzer suçlamaların yıllarca CHP'nin eski genel başkanına yöneltildiğini söyledi.

"Üzüldüm, kırıldım, şaşırdım gibi bir şey değil" diyen Özel, "Bu lafları biz hep duyuyoruz. Bu lafları iktidar medyası, Sabah gazetesi Kemal Bey'e yıllarca yöneltti. Şimdi ifadeler değişmemiş. Bu kez Kemal Bey bana söylüyor ya da beni kastettiği ima ediliyor" dedi.

FETÖ MAĞDURLARINI HATIRLATTI

Kendisine yönelik suçlamaların karşılıksız kaldığını savunan Özel, FETÖ davalarının mağdurları ve kumpas süreçlerinde yargılanan isimlerin kendisine destek verdiğini belirtti.

Özel, "Bunu İlker Başbuğ'un ağzından, KUMPASDER'in ağzından, Ahmet Tatar'ın ağzından ve Balyoz mağdurlarının ağzından duyduktan sonra Sabah gazetesinin ağzına daha ne tıkasınlar?" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum" demişti. Bu sözlerin ardından CHP kulislerinde açıklamanın kimi hedef aldığı tartışma konusu olmuştu.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
Haberler.com
Haberler.com
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