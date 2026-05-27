Kılıçdaroğlu'ndan "Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna dikkat çeken yanıt

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bayramlaşma programı kapsamında basın mensuplarının karşısına çıktı. Burada gazetecilerin "Genel Merkez'e polisin girmesi canınızı acıttı mı?" sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz" dedi.

"CHP TARİHİNDE HİÇBİR MİLLETVEKİLİNE KAPILAR KAPATILMAMIŞTIR"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Herkes yasalara uymak zorundadır, bu konuda bütün ayrıntıları halkla buluşmada anlatacağım. Hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmaz. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP grubu, CHP Genel Merkezi'ne gittiği zaman, genel merkezin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır.

"AKIL TUTULMASI VAR"

Tarihinde CHP Genel Merkezi'nin kapısı kapatılmamıştır, CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştır. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur. Kapanması ne demektir? Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Akıl tutulması var. Açarsınız kapıyı, çay kahve ikram edersiniz. İnsani davranışlar varken birbirimizi kırmanın ne mantığı var? Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey.

"ADNAN BEKER'İN OTOBÜSÜNÜN ORADA NE İŞİ VAR?"

Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi, olay çıkarmak için mi, CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar, bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunlu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var? 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim' diyen bir kişinin orada ne işi var? Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar."

ÖZEL'İN ÇAĞRISINA KAPIYI KAPATTI

CHP lideri Özgür Özel'in "2 milyon CHP'li Genel Başkanımızı seçsin" çağrısına Kılıçdaroğlu, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer" dedi.

'Mutlak butlan' kararına yönelik Kılıçdaroğlu, "Davanın tarafı değilim, dava nedir, hangi süreçtir bilmiyorum. Biz karara uyduk. Bir sürü dedikodu var, herkes bir şey söylüyor" ifadelerini kaydetti.

"ELİMDE OLSA YARIN SABAH KURULTAYA GİDERİM"

Kılıçdaroğlu, kurultay tarihini belirlemenin kendi elinde olmadığını söyleyerek "Ben hukukçu değilim. Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim. Süreç hakkında hukukçularla konuşuyoruz. Yargının verdiği karara uymak zorundayız elbette. CHP'de kurultay Yargıtay'daki temyiz başvurusunun sonuçlanması ve tedbir kararının kalkmasının ardından yapılacak" ifadelerini kullandı.

KURULTAY YAPILIRSA ADAY OLACAK MI?

'Kurultay yapılırsa aday olur musunuz?' sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay hele bir olsun, hele bir yolunu açalım Allah kerim ondan sonra. Hiç meraklanmayın" dedi.

Kaynak: Haberler.com