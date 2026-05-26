Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına Döndü, İmamoğlu’nun İhracı Gündemde

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’deki 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden genel başkanlık görevine getirildi. Parti genel merkezinin kendisine teslim edilmesini talep etti ancak Özgür Özel ve destekçileri buna karşı çıktı. Önceki gün yaşanan 9 saatlik gerginlik, Özel’in ekibinin binayı boşaltmasıyla sona erdi.

Kılıçdaroğlu, parti içinde bir disiplin sürecinin başlatılacağını ve kurulacak komisyonun raporu sonrası bazı isimlerle yolların ayrılabileceğini belirtti. Bu kapsamda tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ihracının da gündeme gelebileceği iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu ile görüşerek sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Atik’e göre Kılıçdaroğlu, ' Cumhuriyet Halk Partisi, tüm bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Kavga eden ve ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız' dedi.

Fatih Atik, Özgür Özel’in 'Grup Başkanı' unvanıyla ilgili de bir iddia ortaya attı. Atik, 'Kılıçdaroğlu’nun ekibi, Meclis Başkanlığı ile diyalog hâlinde. Meclis Başkanlığı, bu Grup Başkanlığının geçersiz olduğunu söyledi. Bayramdan sonra yazı gönderilecek ve Özel bu unvanı kullanamayacak' ifadelerini kullandı. Ayrıca ceza davalarının yaz sonuçlanması beklendiğini ve Ekrem İmamoğlu ile diğer isimlerin ceza aldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’deki olaylarla ilgili olarak, 'CHP tarihinde ilk defa yaşanıyor, vekiller içeri alınmıyor. Masaları, sandalyeleri kırmışlar. Bunlar CHP’ye yakışan şeyler değil. Cumartesi günü Genel Merkez’de olacağım ve partililere sesleneceğim' dedi.

