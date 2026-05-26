Haberler

Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına Döndü, İmamoğlu’nun İhracı Gündemde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden genel başkanlık görevine getirildi. Parti genel merkezinin teslimini talep etti ancak Özgür Özel ve destekçileri karşı çıktı. 9 saatlik gerginlik sonrası Özel'in ekibi binayı boşalttı. Kılıçdaroğlu, disiplin süreci başlatılacağını ve İmamoğlu'nun ihracının gündeme gelebileceğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’deki 'mutlak butlan' kararı sonrası yeniden genel başkanlık görevine getirildi. Parti genel merkezinin kendisine teslim edilmesini talep etti ancak Özgür Özel ve destekçileri buna karşı çıktı. Önceki gün yaşanan 9 saatlik gerginlik, Özel’in ekibinin binayı boşaltmasıyla sona erdi.

Kılıçdaroğlu, parti içinde bir disiplin sürecinin başlatılacağını ve kurulacak komisyonun raporu sonrası bazı isimlerle yolların ayrılabileceğini belirtti. Bu kapsamda tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ihracının da gündeme gelebileceği iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu ile görüşerek sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Atik’e göre Kılıçdaroğlu, ' Cumhuriyet Halk Partisi, tüm bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Kavga eden ve ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız' dedi.

Fatih Atik, Özgür Özel’in 'Grup Başkanı' unvanıyla ilgili de bir iddia ortaya attı. Atik, 'Kılıçdaroğlu’nun ekibi, Meclis Başkanlığı ile diyalog hâlinde. Meclis Başkanlığı, bu Grup Başkanlığının geçersiz olduğunu söyledi. Bayramdan sonra yazı gönderilecek ve Özel bu unvanı kullanamayacak' ifadelerini kullandı. Ayrıca ceza davalarının yaz sonuçlanması beklendiğini ve Ekrem İmamoğlu ile diğer isimlerin ceza aldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’deki olaylarla ilgili olarak, 'CHP tarihinde ilk defa yaşanıyor, vekiller içeri alınmıyor. Masaları, sandalyeleri kırmışlar. Bunlar CHP’ye yakışan şeyler değil. Cumartesi günü Genel Merkez’de olacağım ve partililere sesleneceğim' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı

Mahalleyi ayağa kaldıran saldırı! Camdan molotof attı, sonrası felaket
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Netflix'in yıldızı Stewart McLean'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Bir haftadır aranıyordu: Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira

Süper starın tek bir öğününün ücreti dudak uçuklattı
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi

Ülke 6,9'luk depremle sarsıldı! Yetkililerden tsunami açıklaması geldi
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar