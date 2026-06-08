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Müslim Sarı: Kemal Kılıçdaroğlu, Yarın TBMM'de Grup Toplantısını Gerçekleştirecek

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın TBMM'de grup toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu. Sarı, partilileri birlik ve disipline çağırdı.

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın TBMM'de grup toplantısı gerçekleştireceğini ifade ederek, "Sayın Genel Başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi; sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir. Sayın Genel Başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi; sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz."

"ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ OLUMSUZLUK, ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAYGISIZLIKTIR"

Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın, TBMM'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partililerimiz davetlidir."

Kaynak: ANKA
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