Kılıçdaroğlu: &quot;Birlikte gönül gönüle bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız&quot; - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Birlikte gönül gönüle bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız"

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Zeybek gösterisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Balkan ve Rumeli Buluşmaları" etkinliğinde konuştu.

Zeybek gösterisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Balkan ve Rumeli Buluşmaları" etkinliğinde konuştu.

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Güncel Haberler

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