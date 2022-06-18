Kılıçdaroğlu: "Birlikte gönül gönüle bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız"
AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Zeybek gösterisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Balkan ve Rumeli Buluşmaları" etkinliğinde konuştu.
Zeybek gösterisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Balkan ve Rumeli Buluşmaları" etkinliğinde konuştu.
AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel