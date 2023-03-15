Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti ile Yeniden Refah görüşmesine olay yorum: Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür

AK Parti ile görüşmeler gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için kadının beyanını esas alan 6284 sayılı Kanun'un kaldırılmasını şart koştuğunu belirtmesinin ardından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu, "Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki, mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür." dedi.

Seçimlere kısa süre kala ittifaklarda da hareketlilik arttı. AK Parti'nin görüştüğü partiler arasında yer alan Yeniden Refah Partisi'nin(YRP) Cumhur İttifakı'na katılmak için sunduğu bir şart tartışmaları da beraberinde getirdi.

YRP'DEN TARTIŞMALI İSTEK

Yeniden Refah Partisi'nin cinsel suç ve cinsel şiddet vakalarında delil yetersizliği durumunda kadının ve çocuğun beyanının esas olduğunu öngören 6284 sayılı Kanun'un kaldırılmasını şart koştuğu belirtildi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"MÜTEDEYYİN GENÇLERİN YERİ DE MİLLET İTTİFAKI'DIR"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki, mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür…"

"ÖZGÜRLÜKLERİNİZİN YOK EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada da, "Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz" demişti.

"BU TÜM KADINLARIN ORTAK MESELESİDİR"

Kılıçdaroğlu, bu açıklamasının ardından 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"a dikkat çekerek, "Paylaşımı alıntılayan AK Parti milletvekillerine teşekkür ederim. Panikle yazdıklarına göre, İletişim Başkanlığı da bu konunun ne kadar önemli olduğunun farkında. 6284'ün kaldırılmasına asla izin vermemeliyiz. Bu tüm kadınların ortak meselesidir" açıklamasını yapmıştı.