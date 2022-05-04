Kılıçdaroğlu: "Şehit Askerimiz Talha Bahadır'a Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Şehit Askerimiz Talha Bahadır'a Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum"

ANKA - Merve Güven - Güncel
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Kılıçdaroğlu: 'Şehit Askerimiz Talha Bahadır'a Allah'tan Rahmet, Ailesine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerimiz Talha Bahadır’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerimiz Talha Bahadır'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İstihkam Teğmen Talha Bahadır için sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerimiz Talha Bahadır'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ANKA / Merve Güven - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Şehit, Mevla, Güncel, Haberler

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