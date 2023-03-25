Kılıçdaroğlu'ndan Gaffar Okkan'ın mezarına ziyaret: İzin vermeyeceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı suikast sonucu şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak 2001 tarihinde uğradığı silahlı suikast sonucu şehit düşen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"DEVLET, BU ONURLU POLİSİYLE DE HELALLEŞMEK ZORUNDA"

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı. CHP lideri şunları söyledi: "Rahmetli Gaffar Okkan'ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi..."