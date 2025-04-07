Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Genel Başkanlık İçin Kutladı

(ANKARA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21. Olağanüstü Kurultay'da CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i ve yönetimini kutladı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel'i ve yönetimini kutluyorum."