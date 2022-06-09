Kılıçdaroğlu, Ordu'da... Kılıçdaroğlu, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi Ziyaret Etti - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Ordu'da... Kılıçdaroğlu, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi Ziyaret Etti

ANKA - Güncel
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Kılıçdaroğlu, Ordu'da... Kılıçdaroğlu, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da, Gülyalı Belediye Başkanı CHP'li Ulaş Tepe'yi belediye binasında ziyaret etti.

HABER: BERKAY VAROL - KAMERA: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da, Gülyalı Belediye Başkanı CHP'li Ulaş Tepe'yi belediye binasında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için bugün Ordu'ya geldi. Kılıçdaroğlu ilk olarak Gülyalı Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak ve CHP milletvekilleri eşlik etti.

Belediye binası önünde çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra Tepe ile sohbet etti. Tepe, Kılıçdaroğlu'na bugüne kadar yaptıkları projeleri ve yapmayı planladıkları projeleri anlattı.

Kılıçdaroğlu, belediye ziyaretinin ardından fındık bahçesine giderek üreticinin sorunlarını dinledi.

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Ulaş Tepe Gülyalı Ordu Güncel Haberler

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