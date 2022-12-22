Kılıçdaroğlu'nun kendisini kürsüye davet etmesini bekliyor muydu? İmamoğlu yanıtladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salı günü CHP'nin grup toplantısına katılmış ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kürsüye davet edilmemişti. İmamoğlu, konuyla ilgili soruya "Elbette kafamda hazırladığım bir şey vardı. Dava sonrası başta genel başkanımızın ve diğer parti liderlerine teşekkür ederdim. Her şeyin çok güzel olacağı bir yıla giriyoruz deyip birliktelik mesajı vermeyi kafamda canlandırdığım bir metin hazırlığım vardı. Ama öyle bir beklentim yoktu" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası kararı sonrası yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE DAVET ETMEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin grup toplantısına katılmak için soluğu Ankara'da alan İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük desteğini almış ancak kürsüye çıkıp açıklama yapması için herhangi bir davet almamıştı. İmamoğlu'nun kürsüye çağrılmaması ise çeşitli iddiaları beraberinde getirmişti.

"YANINA DAVET EDER DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Cumhuriyet gazetesine konuyla ilgili röportaj veren İmamoğlu, "CHP'nin grup toplantısında konuşma için davet edilmeyi bekliyor muydunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Genel başkanımız, 'Seni yarın grupta, yanımda görmek istiyorum' dedi ve ben o şekilde gittim. Dava süreciyle ilgili sohbet ettik. En son Meclis'teki makamına 2013'te Beylikdüzü aday adayı iken 'Ön seçim istiyoruz' talebimi iletmeye gitmiştim. Kürsü işi hiç geçmedi. Şu vardı tabii aklımda. Olur da çağırır, yanına davet eder. Bana da bir şeyler söylemek düşer.

"ÖYLE BİR BEKLENTİM YOKTU"

Elbette kafamda hazırladığım bir şey vardı. Hem daveti için teşekkür etmek, hem TBMM kürsüsünde olmanın verdiği gurur. Dava sonrası başta genel başkanımızın ve diğer parti liderlerine teşekkür ederdim. Her şeyin çok güzel olacağı bir yıla giriyoruz deyip birliktelik mesajı vermeyi kafamda canlandırdığım bir metin hazırlığım vardı. Ama öyle bir beklentim yoktu."