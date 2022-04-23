Kılıçdaroğlu: 'Ne Güzelsin 23 Nisan, Ne Güzelsiniz Türkiye'nin Evlatları'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan, Ne güzelsiniz Türkiye'nin evlatları" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, çocuklarla birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından; dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan, Ne güzelsiniz Türkiye'nin evlatları" notuyla paylaştı.