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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medyadan başarılar dileyerek, emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav olmasını temenni etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli evlatlarım, YKS'ye girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınız, umutla hatırlayacağınız bir sınav olmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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