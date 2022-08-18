CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Metin Çulhaoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce vefat eden Türkiye İşçi Partisi Merkez Komite Üyesi Metin Çulhaoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce vefat eden Türkiye İşçi Partisi Merkez Komite Üyesi Metin Çulhaoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, vefat eden Çulhaoğlu'nun oğlu Sinan Çulhaoğlu'nu telefonla aradı. Metin Çulhaoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Kemal Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti. Güncel Kaynak: AA / Özcan Yıldırım Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Metin Çulhaoğlu Türkiye Güncel Haberler

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