Kılıçdaroğlu'ndan, "Terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor, ispatlamazsan namertsin" diyen Erdoğan'a çok sert yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ""Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızı söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Erdoğan'ı bir kez daha TRT'de canlı yayına davet eden Kılıçdaroğlu, çok sert ifadeler kullandı.

Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye" İstanbul Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yaptığı propaganda konuşmasıyla ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızı söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşmede değil onları inlerinde vurmakla görevli olduk" dedi.

KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Erdoğan'ı bir kez daha TRT'de canlı yayına davet eden Kılıçdaroğlu, çok sert ifadeler kullandı.

"KARŞIMI ÇIK"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!"