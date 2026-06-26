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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu karne alan öğrencileri tebrik etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri kutlayarak, eşit ve çağdaş eğitim vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Karne heyecanı yaşayan tüm evlatlarımızı yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aklı, bilimi ve eğitimi merkeze alan Cumhuriyet idealini yaşatacak olanlar, bugün sıralarında emek veren, öğrenen, düşünen ve hayal kuran çocuklarımızdır. Onları büyük bir özveriyle yetiştiren öğretmenlerimize, emek veren ailelerimize teşekkür ediyorum. Her çocuğun eşit, nitelikli ve çağdaş eğitim hakkına kavuştuğu, hiçbir evladımızın yoksulluk nedeniyle geride kalmadığı bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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