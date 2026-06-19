Kılıçdaroğlu'ndan, CHP'li Milletvekillerine: Kenetlenmeye ve Dilimizi Birleştirici Kılmaya Özen Göstermeliyiz

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine gönderdiği mektupta, "Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoklur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte; kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine bir mektup gönderdi. "Birlik ve beraberlik" mesajının öne çıktığı mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu; bu toprakların adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının bu şerefli çatıda vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz. Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum."

Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir.

"BU KURUMSAL ÇERÇEVE BİZİM ORTAK HUKUKUMUZDUR"

Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.

Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis'teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır. On milyonlarca yurttaşımız; partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır.

"YOLUMUZ AÇIK OLSUN"

Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoklur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte; kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun."

Kaynak: ANKA