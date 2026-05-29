CHP Genel Merkezi'nde "Halkla Bayramlaşma" programı için hazırlıklar sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin göreve iade kararının ardından yarın parti genel merkezinde 'Halkla Bayramlaşma' programına katılacak. Hazırlıklar kapsamında binaya flamalar ve 'Şimdi arınma zamanı' posteri asıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yarın gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı için partideki hazırlıklar sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun, mahkemenin CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi kararının ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacağı program için genel merkez binası ve çevresine CHP flamaları asıldı.

Parti binasının dış cephesine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı. Alana, sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu.

Bahçe bölümüne de "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" yazılı branda yerleştirildi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
