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Kılıçdaroğlu'ndan Özşen Madencilik İşçilerine ve Özel Sektör Öğretmenlerine Destek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özşen Madencilik işçilerine yönelik silahlı saldırı girişimini ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin gözaltına alınmasını kınayarak, emekçilere destek mesajı verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özşen Madencilik işçilerine yönelik silahlı saldırı girişimine ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alın terinin kutsal olduğunu belirterek, haksızlığa karşı direnmenin millete karşı bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Alın teri kutsaldır; haksızlığa karşı direnmek ise milletimize olan borcumuzdur. Özşen Madencilik'te ekmeği ve onuru için direnen maden işçilerimize yönelik silahlı saldırı girişimi, sadece o işçilere değil, bu ülkenin tüm emekçilerine yapılmış kirli bir provokasyondur."

Bu çirkin saldırıyı lanetliyorum.

Ayrıca, evlatlarımızın geleceği için özveriyle emek veren Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine yönelik gözaltı işlemi de kabul edilemez. Emeğe sadakatimizi, haksızlığa karşı sarsılmaz kararlılığımızla her meydanda, her kürsüde haykırmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz de madencilerimiz de yalnız değildir. İktidarımızda, alın terinin hakkı gasp edilemeyecek; herkes emeğinin karşılığını tam olarak alacaktır."

Kaynak: ANKA
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