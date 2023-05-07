Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya sert tepki: Bedel ödemeye hazırız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Mitingi'nde taşlı saldırıya uğramasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Amaçları, insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın, kızmayın. Sakın, küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde bu akşam taşlı provokasyon yaşandı. Bir grup taşlarla İmamoğlu ve otobüsüne saldırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Erzurum'da maruz kaldığı taşlı provokasyonun hemen ardından bu akşam Twitter hesabından "Erzurum olayları" notuyla yayınladığı videoyla sert tepki gösterdi.

"AMAÇLARI, İNSANLARI KORKUTMAKTIR"

Vatandaşlara sağduyu çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım. Mafyalar, militanlar, SADAT'çılardan, Sinan Ateş'i öldüren torbacılardan, beşli çetelerden, domuz bağcılardan oluşan bir militarist koalisyon var. Bugün Ekrem Başkanımıza saldıranlar bunlardır. Amaçları, insanları korkutmaktır. Sandıktan uzak tutmaktır. Tüm Türkiye itidalini koruyacak. Türkiye, makul çoğunluğun ülkesi. Çoğunluk bu kötülüğü bitirecek." dedi.

"BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Sevgili vatandaşlarım. 14 Mayıs'a odaklanın. Başka her şey teferruattır. Sakın, kızmayın. Sakın, küsmeyin. İnsanınızı sevin, bağrınıza basın. O terör gruplarını kahreden de tam da budur. Ekrem evladıma da geçmiş olsun. Ülkeye değişim getirmenin bir bedeli vardır. Bunu da ödemeye hepimiz hazırız."