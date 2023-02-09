Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Deprem bölgesinde görevli kamu personeline 2 maaş ikramiye yatırın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7.7 ve 7.6'lık depremlerle büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş ve 10 ilimizde görev yapan kamu personeli için hükümete çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar." dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler ülkemizin 10 kentinde büyük hasara neden oldu. Depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, enkazdaki arama kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor.

"KÖTÜ DURUMDALAR"

Gözler bölgeden gelecek güzel haberlere çevrilmişken CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından hükümete bir çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!"

AFAD MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile görüşmüştü. CHP lideri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Bu ziyaretin ardından belediye başkanları ile deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de 85 milyon insanın yüreği burada (deprem bölgesi) atıyor. Acı olmasın istiyoruz, herkes sağ kurtulsun istiyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var, Türkiye zengin ülke, güçlü bir ülke. Bizim belediye başkanlarımız şu anda gerçekten tümü seferber olmuş durumdalar. En küçüğünden en büyüğüne kadar." demişti.