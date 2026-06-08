Kılıçdaroğlu, CHP Grubu'na Yazdığı Yazı İşleme Konmayınca, TBMM Başkanlığı'na Başvurdu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısı yapacağına ilişkin yazısı CHP Grup Başkanlığı'nca işleme konulmayınca TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Meclis'e gönderilen yazıda, yarın grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı belirtilerek grup toplantısı ziyaretçilerinin Meclis'e girişi için talepte bulunuldu ve ziyaretçi listesi iletildi.

CHP Grup Yönetim Kurulu'nun yarın saat 13.30'da CHP Grubu'nda CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşacağını bildirmesinin ardından, hafta sonu TBMM'de grup toplantısı yapacağını sosyal medyadan duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da CHP Grup Başkanlığı'na grup toplantısı gündemi iletti. CHP Genel Merkezi'nden CHP Grubu'na gönderilen yazıda, "Grup Genel Kurulu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacaktır. Saat 13.30: Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşması" ifadeleri yer aldı. Bu yazı, resmi yazışma teamüllerine uygun olmadığı gerekçesiyle CHP Grup Başkanlığı'nca işleme konmadı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu bu kez TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Kılıçdaroğlu imzasıyla Meclis'e gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı'nın 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi, 9 Haziran 2026 Salı saat 13.30'da TBMM CHP Grup Toplantı Salonunda yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım Grup Toplantısına katılmak üzere TBMM'ye gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin Kurul Toplantı Salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım."

Kaynak: ANKA