CHP'de 9 Milletvekilinin Disipline Sevki... Kemal Kılıçdaroğlu: Kimin İsmi Geçiyorsa Aklanıp Gelsin

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dokuz milletvekilinin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararının verildiği Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, "Kimin ismi geçiyorsa aklanıp gelsin. Parti kirlilikten arınacak yolumuza devam edeceğiz" dediği öğrenildi. CHP kurmayları, sevk maddesinin milletvekilleri için uygulanamayacağı yönündeki eleştirilerin anımsatılması üzerine, "Tüzüğü biz böyle yorumluyoruz. İhraca sevk edilen arkadaşlarımızın her kademede itiraz hakları var bunları kullansınlar" ifadesini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda dokuz milletvekilinin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı alınndı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU: KİMİN İSMİ GEÇİYORSA AKLANIP GELSİN

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre toplantıda ihraç talebiyle disipline sevklere ilişkin olarak "arınma" ve "temiz siyaset" için yeni bir sayfa açma konusunda tutumunun net olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kimin ismi geçiyorsa aklanıp gelsin. Başından beri diyalog süreci olsun diye uğraştık. Parti kirlilikten arınacak yolumuza devam edeceğiz" dediği belirtildi.

MYK'DA ZAMANLAMA TARTIŞMASI

MYK'da konunun değerlendirildiğini ve kararın oy birliğiyle alındığını belirten CHP kurmayları, karar aşamasında bazı MYK üyelerinin zamanlama konusunda itirazı olduğunu aktardı. Karara herhangi bir itiraz olmadığını söyleyen kurmaylar, bazı MYK üyelerinin yarın yapılacak PM toplantısındaki atmosfere göre karar alınması gerektiğini savunduklarını ancak karara onay verdiklerini belirtti.

Kurmaylar, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yönelik bir kararın alınmadığını ancak önümüzdeki günlerde bu konunun değerlendirilebileceğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun "eski genel başkan" olması nedeniyle Özgür Özel konusuna girilmemesi yönünde MYK üyelerini uyardığını ifade etti.

YENİ İHRAÇ TALEPLERİ YOLDA

Dokuz milletvekiline yönelik kararın ardından başka isimler için de disiplin sürecinin işletilebileceğini vurgulayan kurmaylar, "Partinin kurumsal kimliğine zarar verenleri daha sonra değerlendireceğiz. Parti içi eleştiride sorun yok ancak kurumsal kimliğe zarar verenlere yönelik tutum alırız" ifadesini kullandı.

SÜHEYL BATUM ÖRNEĞİ

Dönemin CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'un benzer gerekçe ile ihraç edildiği ve mahkeme kararıyla partiye döndüğünün anımsatılarak disipline sevk maddesinin milletvekilleri için uygulanmayacağı yorumunun ifade edilmesi üzerine kurmaylar, "Tüzüğü biz böyle yorumluyoruz. İhraca sevk edilen arkadaşlarımızın her kademede itiraz hakları var bunları kullansınlar" ifadelerini kullandı.

DOKUNULMAZLIK KONUSU "DEĞERLENDİRİLECEK"

Sarı'nın açıklamasında yer alan, "Yargı süreci işliyor, kuşkusuz. Biliyorsunuz ceza davaları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu arkadaşlarımız da kendilerini ispat etmek durumunda kalacaklar. Kendilerini yargı karşısında savunmak durumunda kalacaklar" sözlerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek anlamını taşımadığını ifade eden kurmaylar, "Bunları konuşmak için çok erken, dokunulmazlık meselesi önümüze gelirse değerlendiririz. Biz arkadaşlarımızın aklanmasını istiyoruz" dedi.

İHRAÇ LİSTESİNDEKİ DÖRT İSİM PM'YE KATILAMAYACAK

YDK'ya sevk edilen milletvekillerinden Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın Grup Başkanvekili, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Özgür Karabat ise PM üyesi.

İhraç listesinde yer alan CHP Grup Başkan Vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine kimlerin geleceğinin Cuma günü yapılması planlanan MYK'da değerlendirileceğini belirten kurmaylar, ihraç listesinde yer alan PM üyelerinin ise yarın yapılacak toplantıya katılamayacağını söyledi. 16 Haziran Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını bu konuda "kararlı" olduklarını belirten kurmaylar nihai karar için cuma günü yapılacak MYK toplantısını işaret etti.

Kaynak: ANKA