Kılıçdaroğlu'ndan DEAŞ'lı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'in yargılandığı davaya, avukatı aracılığıyla katılma talebinde bulundu.

MİT'in 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güler hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından dava açıldı.