Kılıçdaroğlu'ndan çadır isyanı: Şov yapmayı bırakın, insanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da dün gece meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Depremde yaralanan kişilerin çoğunun çadır bulamadıkları için az hasarlı binalarda kalmaya devam eden kişiler oldukları iddialarına kayıtsız kalmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şov yapmayı bırakın. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok can ve mal kaybının yaşandığı Hatay dün gece saatlerinde bir büyük korku daha yaşadı. Merkez üssü Defne olan ilk deprem saat 20.04'te 6,4 büyüklünde oldu, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. 3 dakika sonra Samandağ sallandı. 6 kilometre derinlikte oluşan ikinci depremin büyüklüğü 5,8 olarak duyuruldu.

"ÇADIR BULAMADIKLARI İÇİN AZ HASARLI BİNALARA GİRDİLER"

Hatay'da meydana gelen deprem sırasında 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır 294 kişi de yaralandı. Yaralılardan bir çoğunun 15 gün önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da çadır bulamadıkları için az hasarlı binalara girmek zorunda kalan kişiler oldukları iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU: YARDIMLARI HALKA ULAŞTIRIN

Yaşanan bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" ifadesini kullandı.