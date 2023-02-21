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Kılıçdaroğlu'ndan çadır isyanı: Şov yapmayı bırakın, insanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldı

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da dün gece meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Depremde yaralanan kişilerin çoğunun çadır bulamadıkları için az hasarlı binalarda kalmaya devam eden kişiler oldukları iddialarına kayıtsız kalmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şov yapmayı bırakın. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok can ve mal kaybının yaşandığı Hatay dün gece saatlerinde bir büyük korku daha yaşadı. Merkez üssü Defne olan ilk deprem saat 20.04'te 6,4 büyüklünde oldu, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. 3 dakika sonra Samandağ sallandı. 6 kilometre derinlikte oluşan ikinci depremin büyüklüğü 5,8 olarak duyuruldu.

"ÇADIR BULAMADIKLARI İÇİN AZ HASARLI BİNALARA GİRDİLER"

Hatay'da meydana gelen deprem sırasında 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır 294 kişi de yaralandı. Yaralılardan bir çoğunun 15 gün önce Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da çadır bulamadıkları için az hasarlı binalara girmek zorunda kalan kişiler oldukları iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU: YARDIMLARI HALKA ULAŞTIRIN

Yaşanan bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan çadır isyanı: Şov yapmayı bırakın, insanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldı

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Deprem Hatay Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ercan akdeniz:

Hangi devlet hangi hükümet 10 milyondan fazla insana 15 günde ev yapabilir. Çadır kuruyorsun soğuk diyor. Yurtlara yerleştiriyorsun yurtları verme diyor. Kamak Kılıçdaryan kendine yakışır konuşmuş gene.

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Alkurt:

NE YAPSIN YA MILLET, AL EVINE O ZAMAN MISAFIR ET. ŞU DAKIKALARDA BILE KENETLENECEGIMIZE YARALARIMIZI HEP BERABER SARACAGIMIZA, ANCAK KAFADAN ATIYORSUNUZ.

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siyah.beyaz:

Allah rızası için birgun de ağzından olumlu bişey çıksın.. ufacık bişey de olsa sölesen ne olur neyin eksilir kılıçdaroğlu .. biraz Allah korkunuz olsun.

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