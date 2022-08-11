Haber : Kılıçdaroğlu'ndan Babası Bahaettin Beşikçioğolu'nu Kaybeden Erdal Beşikçioğlu'na Taziye Ziyareti - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan Babası Bahaettin Beşikçioğolu'nu Kaybeden Erdal Beşikçioğlu'na Taziye Ziyareti

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Kılıçdaroğlu'ndan Babası Bahaettin Beşikçioğolu'nu Kaybeden Erdal Beşikçioğlu'na Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay babası Bahaettin Beşikçioğlu'nu kaybeden ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Beşikçioğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay babası Bahaettin Beşikçioğlu'nu kaybeden ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Beşikçioğlu'na başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Tatbikat Sahnesi'nde oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir süredir İzmir'de hastanede tedavi gören ve geçen ay yaşamını yitiren Beşikçioğlu'nun babası Bahaettin Beşikçioğlu için taziyelerini iletti.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Erdal Beşikçioğlu Güncel Haberler

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