Kılıçdaroğlu, 'Memur Teoman'ı evinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde ' Memur Teoman' olarak bilinen Müdür Yardımcısı Teoman Coşkun Dudak'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Şu anda devletin içinde olup devlet memuru değil de parti memuru gibi davranan her türlü yolsuzluğa bulaşan, 15 Mayıs'tan sonra 'Acaba belgeler Bay Kemal'in eline geçer mi?' diye belge imha etmeye kalkan sözde memurlara da sesleniyorum. Hangi belgeyi yok ederseniz edin Bay Kemal o yolsuzlukların izini bulacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de oturan ve ' Memur Teoman' olarak bilinen Teoman Coşkun Dudak'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bugün devleti için çalışan yolsuzluklara boyun eğmeyen, haksızlıklara karşı duran saygıdeğer bir devlet memurunu, ' Memur Teoman'ı ziyaret ettim. Memur Teoman saygın bir kişi. Gümrükte çalışıyor. Kendisine teklif edilen rüşvetleri almadığı için ikinci sınıf bir vatandaş muamelesi gören bir kişi. Bu kişiye sahip çıkmak demek devlete sahip çıkmak demektir. Çünkü bunlar partilerin memuru değil, bunlar devletin memurudur. Memur Teoman'ı ve ailesini ziyaret etmek onlarla oturup kısa da olsa bir sohbet etmek benim için çok güzel bir olay. Memur Teoman 15 Mayıs'tan sonra inşallah çok daha güzel yerlerde olacak. Devletin saygınlığını koruyan, devleti için çalışan bir memur olarak görevini sürdürecek" dedi.

"Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim, şu anda devletin içinde olup devlet memuru değil de parti memuru gibi davranan her türlü yolsuzluğa bulaşan, 15 Mayıs'tan sonra 'Acaba belgeler Bay Kemal'in eline geçer mi?' diye belge imha etmeye kalkan sözde memurlara da sesleniyorum. Hangi belgeyi yok ederseniz edin Bay Kemal o yolsuzlukların izini bulacaktır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını onların burnundan fitil fitil getirecektir. Bize 'Memur Teoman' gibi devlete sahip çıkan, aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var. Parti memuru olup da adı yolsuzluklara bulaşan kişilerle bizim işimiz yok. Bunları devlet kademelerinden tasfiye etmek bizim görevimiz. Bütün 'Memur Teoman'lara devleti, ülkesi için vatandaşları için çalışanlara, onların haklarını teslim edenlere, onlara hizmet edenlere İzmir'den selam olsun. Rıza Zarrab adamlara telefon edip 'Gümrükten malı geçiremediniz, rüşvet verin, ne kadar istiyorsa verin' diyor. Konuşma şöyle bitiyor. Rüşvet verip de 'Memur Teoman' rüşvet almayınca, Rıza Zarrab'a 'Teoman'a neler yaptım, ne vaatler yok ama yok adam almıyor' diyor. Yani bu adam dürüst. Namuslu, ahlaklı adama sahip çıkmak Bay Kemal'in görevi."

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