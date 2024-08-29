Üye Girişi
Haberler

Kılıçdaroğlu hakkında suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı, FETÖ ve de PKK terör örgütlerini övdüğü iddiaları yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 27. Dönem milletvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'deki şikayet dilekçesi üzerine Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede yer verilen şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "Pkk terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

2019-2019 YILLARINDAKİ KONUŞMALARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir." ifadelerine yer verildi. Yıldız, Yönter ve Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 2016- 2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve PKK terör örgütleri mensuplarını övdüğü ileri sürüldü.

"SİYASİ DEĞERLENDİRME"

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in savunma dilekçesine de yer verildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturmaya konu edilen beyanlarının, kişisel görüş çerçevesinde yapılmış siyasi değerlendirme mahiyetinde olduğu öne sürüldü ve bu nedenle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi. "Şüphelinin beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması nedeniyle atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları itibariyle oluştuğu anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilen iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu PKK Hukuk Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (4)

Ahmet AKGÜL:

bir defa mehmetçiğe selam gönderemeden kovuldun ya la :)))

10
6
yanıtYanıtla
Ütopik Yorumcu:

insan olsa vatansever lsaydı zaten zamanında o açıklamayı yapmazdı

4
1
yanıtYanıtla
murat aravi:

desenize 2017 lere kadar gidilmis daha pyd yi kuran kirmizi halilarla karsilanmis vs akpntarafindan ama kilictaroglu sucluymus vah vah.madem geriye gidiliyor ayni mantikla 17 25 aralik zamanina onvesine gidelim bakalim kimleeer kimlerle beraber ve kimleeeer kimlerin her istedigini yapmis.

1
0
yanıtYanıtla
Serkan Helvacıoğlu:

Suçu varsa cezasını alsın. Tamam da, açılım sürecinde yapılan güzellemeleri ne yapıcaz.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- FC Lugano maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kırtasiye destek başvurusu ne zaman? Kırtasiye desteği ne kadar? Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? (E-devlet başvuru ekranı) Irak vatandaşları vizeden muaf mı? Irak vatandaşları Türkiye'ye vizesiz mi gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 29 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? SON DAKİKA NARİN NEREDE? Narin bulundu mu? Narin'in abisi neden gözaltına alındı? 29 Ağustos son dakika gelişmeleri... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Ağustos Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Amedspor puan durumu ne, kaçıncı sırada? Metroda toka satan çocuğu döven kim, yakalandı mı? 29-30 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Selçuklu elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Kepez, Konyaaltı elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yavuzeli, Şehitkamil, Şahinbey elektrik kesintisi listesi 30 Ağustos yollar kapalı mı? 30 Ağustos hangi yollar kapalı? #129300 29-30 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Akhisar, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi 29-30 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Buca, Bornova elektrik kesintisi MasterChef 29 Ağustos Perşembe kural ihlali yapan kim, kimin tabağından kılçık çıktı? 29-30 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Pendik, Sarıyer, Ataşehir elektrik kesintisi Türkiye İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı ne maçı? Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Galler Türkiye maçı ne maçı? 29-30 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Yenimahalle, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title