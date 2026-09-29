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Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ile görüştü, İstanbul İl Başkanlığı için MYK toplanacak

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Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin ile görüştü, İstanbul İl Başkanlığı için MYK toplanacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi mahkeme kararıyla sona eren Gürsel Tekin ile Genel Merkez'de görüştü. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'nin yarın saat 14.00'te toplanarak İstanbul İl Başkanlığı'na atama yapması bekleniyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile Genel Merkez'de görüştü.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona eren Tekin, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Abant kampında gazetecilere yaptığı açıklamada, "O konuda karar Merkez Yönetim Kurulunda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" ifadesini kullanmıştı. Bu ifadeler partinin eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanlığı'na getirileceği biçiminde yorumlanmış ancak bir atama yapılmamıştı.

Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplanacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul İl Başkanlığı'nın durumunun gündeme gelmesi ve bu göreve bir atama yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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