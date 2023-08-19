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Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Faruk Bildirici ve Semra Topçu'nun nikah törenine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, gazeteci Bildirici ve Topçu'nun Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen nikah törenine katılarak, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

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