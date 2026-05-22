Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen "Blok3" lakaplı ünlü rapçi Hakan Aydın, jandarmaya giderek teslim oldu. Soruşturmayla ilgili ifadesi alınan ve adli tıp kurumunda test için numune veren Aydın, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Hakan Aydın, devlet yetkililerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizden Allah razı olsun, çok güzel ağırladılar. Testlerimizi verdik, duruşmaya çıktık. Daha da bir şey söylemeye gerek yok. Devletimiz bizi çağırıyorsa tabii ki geleceğiz.”

ADRESLERDE ARAMALAR YAPILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama çalışmaları da yapıldı. Gözaltında bulunan şüpheli Mehmet Rahşan'ın adresinde yapılan aramada, 8 adet extacy, 26 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 adet içerisinde esrar bulunan elektronik sigara, 3 adet içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen şekerleme, boş şırınga ile 2 adet boş kilitli poşet ele geçirildi. Şüpheli Aycan Yağcı'nın adresinde yapılan aramada ise, 1 gram esrar maddesi bulundu.

MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 10 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı, Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise yurt dışı çıkış adli kontrol kararı verilirken, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklandı.

Gözaltı kararı verilen isimler (Tam liste):

Berkay ŞAHİN

Tan TAŞÇI

Yağmur ÜNAL

Mirgün Sırrı CABAS

Hakan AYDIN (BLOK 3)

Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

Feyza CİVELEK

Niran ÜNSAL

Volkan BAHÇEKAPILI

Onur TUNA

Osman Haktan CANEVİ

Aslıhan TURANLI

Eren KESİMER

Kübra İmren SİYAHDEMİR

Mehmet Rahşan

Cansu TEKİN

Özgür Deniz CELLAT

Yasemin İKBAL

Tarık TUNCA BAKIR

Hanzede GÜRKANLAR

Aycan YAĞCI

Tuğçe POSTOĞLU

Eda DORA

Semiha BEZEK

Kaynak: Haberler.com