Kılıçdaroğlu: 'Erdoğan Bırak Palavrayı. Benimle İlgili İftiralarını Askerlere Alkışlattın. Sen Artık Evren Kafasısın'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye'nin askerisiniz siz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye'nin askerisiniz siz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Muğla'da yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gücüne güç katacak bir savunma sanayi projesinin açılışında ordumuzun komutanları ile birlikte yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini hep birlikte gördük" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Erdoğan bırak palavrayı. Benimle ilgili iftiralarını askerlere alkışlattın. Sen artık Kenan Evren kafasısın, biz özgürlükçüyüz, reformcuyuz. Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem. Türkiye'nin askerisiniz siz!"