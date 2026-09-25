Kılıçdaroğlu, emekli polisin intiharı üzerine iktidarı eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "Emeklilerin taleplerini görmezden gelmek, onları her gün biraz daha yoksulluğa sürüklemek sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Bu acının üzeri örtülemez; emeklilerin haklı talepleri artık daha fazla ertelenemez" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Şekeroğlu'nun ailesine başsağlığı dileyerek iktidarın emeklilere yönelik politikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Artık sözün bittiği yerdeyiz" diyerek başladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir emekli polis memurumuz, 'Para için değil, onurumuz için' diyerek haykırdı ve hayatına kıydı.

Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylemde yaşamını yitiren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun ölümü, Türkiye'de emeklilerin düşürüldüğü vahim tablonun acı bir göstergesidir.

Yıllarca bu devlete hizmet etmiş insanlar emekliliklerinde yoksulluğa, borca ve geçim sıkıntısına mahkum eden düzenin sorumlusu, yıllardır ülkeyi yöneten iktidardır.

Emekliye 'geçin' demek yetmez. Pazara, kiraya, faturaya, ilaca yetişmeyen maaşla insanca yaşam beklemek mümkün değildir. Dün torununa harçlık veren emekliler bugün hayatta kalabilmek için evlatlarının, torunlarının eline bakar hale gelmişse bunun sorumlusu ülkeyi yöneten iktidar ve uyguladıkları insanı yok sayan ekonomi programlarıdır.

Emeklilerin taleplerini görmezden gelmek, onları her gün biraz daha yoksulluğa sürüklemek sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz.

Ali Şekeroğlu'nun elindeki dövizde yazan söz, bugün iktidarın duyması gereken en ağır uyarıdır: 'Para için değil, onurumuz için.'

Emekliler sadaka istemiyor. Yıllarca verdikleri emeğin karşılığında insanca yaşamak, onurlu bir emeklilik sürmek istiyor. Bu ülkenin emeklilerini bu hale getiren politikaların sorumluluğunu taşıyan AK Parti iktidarı, artık emeklilerin sesini duymak ve gereğini yapmak zorundadır.

Ali Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm emeklilerimize başsağlığı diliyorum. Bu acının üzeri örtülemez; emeklilerin haklı talepleri artık daha fazla ertelenemez. Bizim kavgamız, emekçinin de emeklinin de onurlu bir yaşam sürdüğü bir Türkiye kavgasıdır."

Kaynak: ANKA