Kılıçdaroğlu, 'Tuz koktu' diyerek vatandaşa seslendi: Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki yabancıların konut satışında KDV'den muaf olduğunu, bu durumun konut fiyatlarını yükselttiğini belirterek vatandaşa seslendi. Kılıçdaroğlu, "Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde yabancılara konut satışını 5 yıl süreyle engelleyeceklerini ve konut fiyatları düşmeden bu yasağın kalkmayacağını söyledi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, yabancıların KDV'den muaf olmasının konut fiyatlarını yukarıya çektiğini belirtti.

"YABANCILAR AVANTAJLA YÜKSEK ALIM YAPIYOR"

Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2'ye kadar yüzde 8, bu m2'yi aşan kısma ise yüzde 18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV'den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor." ifadelerini kullandı.

"YABANCIYA KONUT SATIŞINI 5 YILLIĞINA ENGELLEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, "Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!" dedi.