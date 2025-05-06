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Kılıçdaroğlu'dan İdam Edilişlerinin 53. Yıldönümünde Anma

Kılıçdaroğlu'dan İdam Edilişlerinin 53. Yıldönümünde Anma
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 53. yılı dolayısıyla bir anma mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, bu isimlerin emperyalizme karşı verdiği mücadeleye vurgu yaparak, 'Tam Bağımsız Türkiye' inancını dile getirdi.

(ANKARA) - CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmelerinin 53'üncü yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tam Bağımsız Türkiye inancı ile emperyalizme karşı canları pahasına mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı, idam edilişlerinin 53. yılında saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilmelerinin 53'üncü yıl dönümüne ilişkin X hesabından bir paylaşım yapan CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Tam Bağımsız Türkiye inancı ile emperyalizme karşı canları pahasına mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı, idam edilişlerinin 53. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Düşmanlar değişmedi ama bizlerin amaç ve kararlılığı da değişmedi. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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