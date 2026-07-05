Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Nikâh Şahitliği Yaptı

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat'ın kızı Irmak Canpolat ile Aykut Ergün Merter'in İstanbul'da düzenlenen düğün töreninde nikah şahidi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen düğün törenine katılarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat'ın kızı Irmak Canpolat ile Aykut Ergün Merter'in nikah şahitliğini yaptı. Kılıçdaroğlu, genç çifte bir ömür boyu mutluluk dilerken, düğün töreni CHP'li isimlerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA