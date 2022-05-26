Kılıçdaroğlu: "Bahçeli de NATO'dan Çıkmayı Önermiş. - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin NATO'yla ilgili sözlerine atıf yaparak, "Bahçeli de NATO'dan çıkmayı önermiş. NATO Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan'ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin "Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız" sözlerine atıfta bulundu. Kılıçdaroğlu, AKP ve MHP'ye şöyle seslendi:

"Bahçeli de NATO'dan çıkmayı önermiş. NATO Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan'ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye'deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz.

Biz, neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz."