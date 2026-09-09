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Kılıçdaroğlu: Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz

Kılıçdaroğlu: Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, "103'üncü yıl partimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, "103'üncü yıl partimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Resepsiyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'nin bağımsızlığı, gelişmesi ve sorunlarının çözümü için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, "103'üncü yıl partimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı, gelişmesi ve sorunlarının çözülmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Politikalarımızla da bunu göstereceğiz." diye konuştu.

MUHARREM İNCE: PARTİMİZİ 103'ÜNCÜ YAŞINDA YALNIZ BIRAKAMAZDIK

CHP üyesi Muharrem İnce de resepsiyonda yaptığı açıklamada, CHP'nin Cumhuriyet'in modernleşme ve kalkınma sürecindeki rolüne dikkati çekti. İnce, açıklamasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi, köylü çocuğuna keman çalmasını öğreten partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Sümerbank'tır, Etibank'tır. Medeni Kanun şle kadının gerçek yerini almasıdır. Çağdaşlaşma ve moderneleşmedir. Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan partimizi 103'üncü yaşında yalnız bırakamazdık. Onun için buradayımi hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA
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