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Kılıçdaroğlu, AYM önünde intihar eden emekli polisin ağabeyine başsağlığı diledi

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Kılıçdaroğlu, AYM önünde intihar eden emekli polisin ağabeyine başsağlığı diledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün AYM önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu'nun ağabeyi Mustafa Şekeroğlu'nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, görüşmede aileye başsağlığı dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin seyyanen zam talebiyle düzenlediği eylem sırasında intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu'nun ağabeyi Mustafa Şekeroğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun ağabeyi Mustafa Şekeroğlu ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmede Mustafa Şekeroğlu'na ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
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