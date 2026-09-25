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Kılıçdaroğlu, Alevi heyetini kabul etti; talepleri Meclis gündemine taşıyacak

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Kılıçdaroğlu, Alevi heyetini kabul etti; talepleri Meclis gündemine taşıyacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi örgütlerinin temsilcilerini genel merkezde kabul etti. Görüşmede Alevilerin talepleri, demokrasi ve inanç özgürlüğü ele alındı; Kılıçdaroğlu, talepleri yeni yasama döneminde Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi örgütlerinin genel başkanları ve yöneticilerinden oluşan heyeti, CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede, Alevilerin temel talepleri ile demokrasi ve inanç özgürlüğü konuları ele alınırken, Kılıçdaroğlu talepleri yeni yasama döneminde Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi örgütlerinin temsilcilerini parti genel merkezinde ağırladı. Görüşmeye; Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, AKD Genel Saymanı Sadık İlhan, PSAKD Genel Başkan Yardımcısı Önder Günaltay ve ABF Örgütlenme Sekreteri Zeynel Odabaş katıldı.

Alevi kurum temsilcilerinin; demokratikleşme ihtiyacı, eğitim alanında yaşanan sorunlar ve inanç özgürlüğü gibi birçok konudaki beklentilerini dile getirdiği görüşmede, Kılıçdaroğlu, Alevi kurumlarının ilettiği sorunların ve taleplerin takipçisi olacaklarını vurgulayarak, konuyu yeni yasama döneminde TBMM gündemine taşıyacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA
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