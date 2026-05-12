Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, AB'nin Güney Kafkasya Temsilcisi Grono ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan Krizi Özel Temsilcisi Magdalena Grono ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci, Güney Kafkasya'daki bağlantısallık projeleri ile bölgesel istikrar ve güvenlik konularının ele alındığını; Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak çabaların önemini vurguladıklarını belirtti.

