Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, AB'nin Güney Kafkasya Temsilcisi Grono ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan Krizi Özel Temsilcisi Magdalena Grono ile yaptığı görüşmede Azerbaycan-Ermenistan barış süreci ve bölgesel istikrar konularını ele aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan Krizi Özel Temsilcisi Magdalena Grono ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci, Güney Kafkasya'daki bağlantısallık projeleri ile bölgesel istikrar ve güvenlik konularının ele alındığını; Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak çabaların önemini vurguladıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

Şebnem Şimşek:

Avrupa'nın temsilcisi gelmiş bize barış öğretmeye, oysa kendi başında desen tutuşmuş; yani bizim durumumuz ne olursa olsun Batı her zaman kendini haklı görmek ister işte

Mustafa Korkmaz:

Eski dönemlerde bu kadar görüşme yapılıyor muydu acaba Bilmiyorum ama böyle olmasa da olurdu

Mehtap Yalçın:

ya hayvanlara da ne oluyor bu savaşlarda bırakın insanları hiç kimse hayvanları düşünmüyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

