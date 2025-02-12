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Kilauea Yanardağı Yeniden Lav Püskürttü

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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, 23 Aralık'tan bu yana devam eden hareketlilikle 9. kez lav püskürttü. Gözlemevi, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için dikkatli olmalarını uyarıyor.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü.

Kilauea Yanardağı, 23 Aralık'tan bu yana belirli aralıklarla hareketliliğini sürdürüyor.

Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada, yanardağın yerel saatle 10.16 sularında 9'uncu kez yaklaşık 100 metreye kadar lav püskürttüğü ve gökyüzüne dumanların yükseldiği kaydedildi.

Yanardağdaki faaliyetin Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içindeki zirve kraterinde gerçekleştiğine işaret edilirken ulusal parkta ziyaretçilere güvenlik için kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları uyarısı yapılıyor.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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