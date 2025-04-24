Kiev'e Rus Saldırısı: 12 Ölü, 80'den Fazla Yaralı

Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e füze ve İHA'larla düzenlediği saldırı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sviyatoşin ilçesindeki binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tkaçenko, son tespitlere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, saldırılar sebebiyle Güney Afrika ziyaretini yarıda kesmişti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugün resmi temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine balistik füzelerin de olduğu farklı türlerde yaklaşık 70 füze ve 150 İHA ile saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Zelenskiy, saldırılar nedeniyle ülke genelinde 80'den fazla kişinin yaralandığını belirterek, Güney Afrika ziyaretini yarıda keserek derhal ülkesine dönmeye karar verdiğini bildirmişti.