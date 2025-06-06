Kiev'e İHA Saldırısı: 4 Ölü, 20 Yaralı

Rus ordusu tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkente yönelik İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle Kiev'in farklı semtlerinde 4 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığını aktaran Kliçko, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Lutsk şehrine yapılan füze ve İHA saldırısında 5 kişi yaralandı

Öte yandan Ukrayna'nın Lutsk Belediye Başkanı İgor Polişuk, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların şehre düzenlediği füze ve İHA saldırısında 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırısı tehlikesinin sürdüğü vurgulandı.