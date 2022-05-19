Kiev'deki hayvanat bahçesi ülkenin tehlikeli bölgelerinden hayvanlar için sığınak oldu - Haberler

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hayvanat bahçesi, savaşın devam ettiği ülkenin tehlikeli bölgelerindeki hayvanat bahçelerinden getirilen hayvanlar için yurt haline geldi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde kapatılan Kiev Hayvanat Bahçesi, geçen hafta yeninden ziyaretçilere açıldı. Çok sayıda başkent sakininin ziyaret ettiği hayvanat bahçesindeki hayvanlar da Rus saldırılarından etkilendi.

Kiev Hayvanat Bahçesi'ne, çatışmaların devam ettiği bölgelerden hayvanlar getirilmeye devam ediyor.

Kiev Hayvanat Bahçesi Genel Müdürü Kiril Trantin, ülkedeki en büyük hayvanat bahçesi olan parkın 115 yıl önce açıldığını söyledi.

Hayvanat bahçesinde yaklaşık 200 çeşit hayvan bulunduğunu belirten Trantin, Rus ordusunun Kiev'e saldırdığı günlerde hayvanların da zor anlar yaşadığını belirtti.

Trantin, "Filimiz çok strese girdi. Ona verdiğimiz yemeye sakinleştirici katmak zorunda kaldık. Zebralar da aynı şekilde stres yaptı. Hayvanları, savaşın 20. gününde ancak günde 5-10 dakika açık havaya çıkarmaya başladık. Çünkü hava savunma sistemi çalışıyordu." dedi.

"Tehlikeli bölgelerden 141 hayvan bahçemize getirildi"

Savaş nedeniyle ülkenin tehlikeli bölgelerinden 141 hayvanın kurtarılarak buraya getirildiğini anlatan Trantin, şöyle devam etti:

"Bazı insanlar, evlerinde beslediği hayvanlarını buraya getirerek güvenli yerlere gitti. Harkiv hayvanat bahçesinden kaplan, çatışmaların sürdüğü Makariv köyünden sülünler getirildi. Jitomir bölgesinden de getirilen bazı hayvanlar var. Bunların arasında maymunlar, kaplumbağalar, papağanlar, sülünler, kertenkeleler, yılanlar bulunuyor. Savaş başladıktan sonra buraya bir yaralı ceylan getirildi. Onu kurtaramadık."

Trantin, hayvanat bahçesine Avrupa ülkelerinden yardım geldiğini anlatarak, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde bulunan hayvanat bahçelerine destek de sağladıklarını dile getirdi.

Hayvanat bahçesinin geçen hafta yeniden ziyarete açıldığını söyleyen Trantin, "Vatandaşların, savaş döneminde sükunete ihtiyacı var. Kiev'e dönen insanlar oldu. Onlar, sokağa çıkıp gezmek istiyor. İnsanlar bunu olumlu karşıladı." ifadesini kullandı.

Trantin, savaşın bir an önce sona ereceği ve ülkesinde barışın sağlanacağı umudunu paylaştı.